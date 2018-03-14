مضيفة تجبر راكبة على وضع كلبها في صندوق الامتعة لتكتشف الكارثة لاحقا!

نفق كلب صغير خلال رحلة لشركة “يونايتد إيرلاينز”، الأمريكية للطيران، استغرقت ثلاث ساعات ونصف، بعد أن أجبرت مضيفة صاحبة الحيوان الأليف على وضعه في صندوق الأمتعة في أعلى مقصورة الطائرة، ما دفع بالشركة الى “تحمل المسؤولية كاملة عما حدث”.

وقالت راكبة إنّ المرأة أرادت إبقاء الكلب، الذي كان في حقيبة صغيرة لحمل الحيوانات، أسفل مقعدها لكن المضيفة أصرت على وضعه بالأعلى، مضيفة أنّ “في نهاية الرحلة وجدت المرأة كلبها وقد نفق. جلست على الأرض تبكي في ممر الطائرة وشعر كل الركاب المحيطون بها بالصدمة”.

ووصفت “يونايتد إيرلاينز” ما حدث بأنه “حادث مأساوي كان يجب ألا يحدث أبدا، لأن الحيوانات الأليفة يجب ألا توضع مطلقا في الصندوق العلوي”.

واعادت الشركة للاسرة قيمة تذاكر الطائرة، بما في ذلك رسوم الحقيبة المخصصة للحيوانات الأليفة وقيمتها 125 دولارا.

يشار الى أنها ليست أول مرة تخضع “يونايتد إيرلاينز” للتدقيق بسبب معاملة الحيوانات، اذ قاضى مالكو أرنب عملاق الشركة، العام الماضي، بعد نفوقه خلال واحدة من رحلاتها.

وشهدت الشركة أكبر عدد من حالات نفوق الحيوانات، العام الفائت، مقارنة بباقي شركات الطيران الأمريكية، حيث نفق 18 حيوانا وأصيب 13 في رحلات لها.

المصدر: “رويترز”