بعد الإفراج عنه.. مصطفى الحج دياب: الخاطفون لم يتعرضوا لي بأي أذى

في أول اتصال هاتفي مع تلفزيون “المستقبل” بعد الإفراج عنه، أكد الفتى القاصر مصطفى الحج دياب أنه لا يزال يدلي بإفادته لدى الأمن العام اللبناني في نقطة المصنع عند الحدود اللبنانية – السورية، على أن يتوجه بعدها فورا إلى منزل عائلته في الطريق الجديدة.

وردا على سؤال بشأن المعاملة التي تلقاها من المجموعة الخاطفة، قال مصطفى إن الخاطفين لم يتعرضوا له بأي أذى.

وكان مصطفى خُطف الشهر الماضي في منطقة صافيتا بمحافظة طرطوس السورية أثناء توجهه إلى منزل جدته لأمه التي تتحدر من أصل سوري.

وفي وقف سابق صباح اليوم، أعلن عضو مجلس ​بلدية بيروت​ ​خليل شقير​ في حديث لبرنامج “كلام بيروت” عبر شاشة “المستقبل” أنه “تم الإفراج عن الطفل اللبناني المخطوف في ​سوريا​ مصطفى الحج دياب”.