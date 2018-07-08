مصطفى الحاج يروي للمستقبل عملية خطفه في سوريا

ترتسم الضحكة على وجهه، جالساً بين امه وابه.. كيف لا وهي المرة الاولى التي يشعر بها بحضنهما بعد مرور اكثر من شهرعلى اختطافه في سوريا..

يرفض ابن الستة عشر ربيعا الخوض كثيرا في ما حدث معه اثناء تواجده لدى المجموعة المسلحة، لكنه يردف انه استطاع ان يتدبر امره عبر اعتماد عدد من الحيل التي خففت الضغط عليه.

الى طريق الجديدة بعد المصنع وصل الشاب اللبناني المفرج عنه مصطفى الحج دياب، ليحط في منزل جده على وقع نثر الارز وتوزيع الحلوى.

يحاول ابو مصطفى ان يتمالك نفسه عند وصفه اللحظات الاولى التي رأى فيها إبنه عند نقطة المصنع .. لتباغته دمعة الفرح بعودته السالمة.

الفاعليات السياسية والاجتماعية في مدينة بيروت حضرت ايضا الى منزل العائلة في طريق الجديدة لتهنئة مصطفى وذويه بالسلامة.

عملية الافراج التي تمت بعد مفاوضات ودفع فدية مالية بقيمة سبعة الاف دولار، اقفلت هذا الملف الذي يتمناه الا يتكرر لاحد او ان يعيشه انسان كما يروي مصطفى.