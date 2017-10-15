مصر.. مقتل 24 إرهابياً و6 جنود في هجوم مسلح بسيناء

أعلن الجيش المصري، الأحد، مقتل 24 إرهابياً و6 عسكريين في مواجهات بكرم القواديس بسيناء.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إن قوات إنفاذ القانون نجحت عصر اليوم الأحد بالتصدي لمحاولة إرهابية فاشلة لاستهداف نقاط تأمين بمنطقة القواديس، أسفرت عن مقتل 24 إرهابيا وإصابة فرد آخر وتدمير عربتي دفع رباعي تستخدمهما العناصر الإرهابية.

وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مقتل 6 أفراد من الجيش، ويجري تمشيط المنطقة للبحث عن الجناة.

هذا وأفادت “العربية”، في وقت سابق عن وقوع هجوم استهدف نقطتين للأمن المصري في كرم القواديس شمال سيناء.

وأدى الهجوم إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، فيما تجري اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن ومسلحين في سيناء.

هذا وتم إرسال تعزيزات أمنية مصرية إلى سيناء بعد الهجومين، فيما تجري عملية تمشيط للمنطقة.