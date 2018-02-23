مصرع شرطي اسباني قبل مباراة اتلتيك بيلباو وسبارتاك موسكو

قبل بدء مباراة ​أتلتيك بيلباو​ الإسباني و​سبارتاك موسكو​ الروسي بساعات ضمن الدور ثمن النهائي من ​الدوري الأوروبي​ حدثت اعمال شغب من قبل الجماهير الروسية حيث تم رشق الجماهير الباسكية بزجاجة مياه.

وبحسب التقارير الصحفية فان هذا الامر ادى لتدخل شرطة إقليم الباسك لايقاف هذه الاعمال الا ان النتيجة جاءت مأساوية بحيت توفي شرطي وهو في ال51 من العمر بسبب سكتة قلبية حيث وصل للمستشفى وهو بحالة خطيرة جدا، ولم يكن هناك أي مجال لإنقاذ حياته.

وقامت ​الشرطة الإسبانية​ في إقليم الباسك بالتصدي للعديد من جماهير الألتراس الروسي، التي كانت السبب الرئيسي في اندلاع أعمال الشغب قبل المباراة.

يذكر ان المباراة بدأت بشكل طبيعي في وقتها.