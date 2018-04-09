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مصدر في الإليزيه: اتفق ماكرون ومحمد بن سلمان على اصدار وثيقة استراتيجية قريبا
مصدر في الإليزيه: اتفق ماكرون ومحمد بن سلمان على اصدار وثيقة استراتيجية قريبا
فى:
9 أبريل 2018, 16:34
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