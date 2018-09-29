مصالحة بين عائلتين في بيت يونس برعاية الحريري ممثلا بالبعريني

رعى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ممثلا بالنائب وليد البعريني، مصالحة بين آل الزعبي من بلدة السويسة وآل الاسعد من بلدة بيت يونس على خلفية مقتل الشاب بسام الاسعد منذ سنتين، في حضور رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في عكارالشيخ مالك جديدة، مستشار الرئيس الحريري لشؤون عكار خالد محمد الزعبي، المنسق العام لتيار “المستقبل” في عكار خالد طه ممثلا الامين العام للتيار احمد الحريري، اسامة الزعبي ممثلا تيار “العزم” في عكار وعدد من رؤساء البلديات ومخاتير.

البعريني

وألقى البعريني كلمة نقل في مستهلها تحيات الرئيس الحريري وقال: “الذي كان الداعم الاساس لاتمام المصالحة اليوم فله كل الشكر، كما نتوجه بالشكر الى اهلنا آل الاسعد الذين تعالوا على الجراح والشكر موصول لآل الزعبي الذين تجاوبوا ايضا مع مساعي الصلح فالصلح خير، فالحمد والشكر لله بان وصلنا الى خواتيم سعيدة، ونحن وبيت يونس واهلنا في السويسة باننا عائلة واحدة واهل، وامام هذه الوجوه الطيبة من مشايخنا وفاعلياتنا نعلن بان الصلح خير وانه قد تم بحمد الله”.

جديدة

وكانت كلمة لجديدة قال فيها: “في هذا اليوم المبارك الطيب نحييكم، وتحية للشيخ الذي يقوم على الصلح دائما وعلى الوحدة دائما بين ابنائه جميعا، ووأد الفتن على ارض هذا الوطن”.

أضاف: “تحية لكم جميعا فاعليات وسعاة ودعاة صلح الذي وصفه الله بانه خير، واياكم ان تسمعوا لاي صوت نشاز يعكر هذا الصلح، لا شك ان الكبار هم الذين يرتفعون فوق الاضغان وفوق الاحقاد وفوق كل الحزازات من اجل ان يعيدوا اللحمة والوحدة والاصالة، فانتم اخواننا واهلنا وكرامنا كما قال الله تعالى انما المؤمنون اخوة، من اجل ذلك جئنا اليوم بمعية هؤلاء الكبار والكرام لنشد على ايديكم، في هذا البيت الكريم والاصيل الذي عرفناه قديما، ونجد فيه اصالة وعروبة وايمانا فنحيي هذا البيت ونحيي اهله جميعا”.

وختم بالقول: “نحن باسمكم جميعا نقول لدولة الرئيس الحريري يا من تعمل على تضميض الجراح اعمل سريعا، لان الوطن تتهدده الفتن وتتربص به الاحقاد”.

المحمود

رئيس بلدية بيت يونس السابق فوزي المحمود تحدث باسم اهل بيت يونس وآل الاسعد، شاكرا الرئيس الحريري حرصه الدائم وقال: “نحن وآل الزعبي عائلة واحدة كنا وما زلنا، فالقدر شاء ان نصل لهذه المرحلة، ونقول عفا الله عما مضى بوجود الطيبين والخيرين، ونحن بدأنا كما كنا في السابق عائلة واحدة وسنبقى عائلة واحدة”.

صالح

وتحدث رئيس بلدية السويسة السابق بلال صالح باسم آل الزعبي واهل السويسة حيث اهدى ثواب صورة الفاتحة عن روح الراحل بسام الاسعد وقال: “الشكر الكبير لوالد الراحل الحاج علي الاسعد رجل الحكمة والداعم لنا في مسيرة الصلح كما اشكر الريس فوزي المحمود ومختار بلدة بيت يونس، فنحن كنا فريقا واحدا من اجل الصلح والوحدة، وأشكر جميع الموجودين والطيبين وبارك الله بالجميع”.