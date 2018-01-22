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مصادر امنية لـ”المستقبل”: اشكال في مخيم البص يتخلله اطلاق نار ولا اصابات والمسؤولون في المخيم يتدخلون لفضه ومعالجة ذيوله
مصادر امنية لـ”المستقبل”: اشكال في مخيم البص يتخلله اطلاق نار ولا اصابات والمسؤولون في المخيم يتدخلون لفضه ومعالجة ذيوله
فى:
22 يناير 2018, 8:28
فى:
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