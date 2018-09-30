مشكلة شحن “عجيبة” تضرب هواتف آيفون XS

لا يمر إطلاق هاتف في الأسواق دون مشاكل، ولم يكن هاتف iPhone XS استثناء. إذ أبلغ بعض مستخدمي هواتف آيفون الجديدة على منتديات أبل للدعم الفني عن مشكلة في الشحن.

وانتشرت عبر منتديات أبل وموقع Reddit وUnbox Therapy شكاوى بأن هواتف iPhone XS لا تشحن بشكل سليم عبر الكيبل حتى يقوم المستخدم بتشغيل الشاشة، وفقا لما ذكر موقع “إنغادجيت”.

وفي بعض الحالات، لن يتم الشحن بشكل سليم حتى يتم تشغيل شاشة الهاتف بالنقر عليها وإعادة وصل الشاحن مرة أخرى.

هذه المشكلة تعني أن المستخدم الذي يعوّل على شحن هاتفه بشكل كامل خلال الليل، لن يتمكن من ذلك إذ سيكون بحاجة إلى تشغيل الشاشة لضمان استمرار عملية الشحن.

ولم تعلق شركة أبل على المشكلة. وليس من الواضح إن كانت متعلقة بنظام تشغيل الهاتف أو مكوناته الإلكترونية، علما أن الشركة الأميركية تمكنت في السابق من إصلاح مشاكل لها علاقة بالشحن عبر تحديثات لنظام التشغيل.

وخلال الأيام الأخيرة فقط، أصلحت أبل خللا كان يمنع Apple Watch من الشحن بشكل سليم.