“مشكلة” بشاشة آيفون XS Max في يوم وصوله للأسواق

تزامن أول يوم من حصول عملاء “أبل” على هاتفهم الجديد “آيفون XS ” و”آيفون XS MAX”، مع أول شكوى تخص عطلا في شاشة الجهاز الجديد للشركة الأميركية، حسبما زعم أحد المستخدمين على تويتر.

وبدأ عملاء أبل، الجمعة، في الحصول على الهاتفين الجديدين “آيفون XS ” و”آيفون XS MAX”، بعدما قدموا طلبا مسبقا اعتبارا من يوم 14 سبتمبر عند الكشف عن تلك الهواتف.

وفي اليوم الأول لوصول الهاتف، نشر مستخدم يدعى “Musthafa Ali” من أستراليا، على صفحته الشخصية في تويتر، صورتين تبيّنان عطلا يصيب شاشة آيفون “XS MAX”، وعلّق عليهما قائلا “عطل في شاشة هاتف آيفون الجديد”.

وتظهر إحدى الصور الشاشة، التي يبلغ قياسها 6.5 إنش، مقسومة بخط عمودي باللون أبيض.

وأرفق مصطفى علي التغريدة بـ”هاشتاغ” يعبر فيه عن “خيبة أمله” في هاتف أبل الحديث “iPhoneMaxdisappointment#”.

ولم يتسن لموقع “سكاي نيوز عربية” التأكد من صحة الصورتين، ولم تظهر إلى الآن شكاوى من مستخدمين آخرين عن ذات المشكلة.

وانتشرت التغريدة بشكل كبير، حيث أعيد تداولها أكثر من 100 مرة في زمن قياسي، ولم تعلق أبل بشأن ظهور مشاكل في هاتفها الجديد.

يذكر أن هواتف آيفون X التي طرحتها أبل العام الماضي عانت من نفس المشكلة عند بداية وصولها إلى الأسواق.

ويوم 12 سبتمبر، كشفت أبل، خلال مؤتمرها بمدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، النقاب عن هاتفين جديدين هما “آيفون XS” و”آيفون XS MAX”. فيما قالت تقارير إعلامية إن الجهازين يعتمدان بشكل كبير على الخصائص والميزات الموجودة في “آيفون X”، الذي جرى طرحه في الأسواق العام الماضي.

المصدر: سكاي نيوز