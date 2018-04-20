مشروع قانون العفو على جدول أعمال جلسة الحكومة الأسبوع المقبل

علمت صحيفة “الحياة” أن هناك توجهاً نحو وضع مشروع قانون العفو العام على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لبحثه.

وكان مجلس الوزراء أقر، في جلسته أمس الخميس، دوام العمل الجديد في المؤسسات الرسمية والذي أصبح من السابعة والنصف صباحاً حتى الثالثة والربع بعد الظهر، من الاثنين إلى الخميس، والجمعة من الثامنة صباحاً إلى الحادية عشرة قبل الظهر، أي بمعدل 39 ساعة وربع الساعة أسبوعياً. كما أقر “نحو 65 بنداً مدرجاً على جدول أعماله ومنها البطاقة البيومترية لمراكز الخدمات الاجتماعية”.

وكان وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة قال قبل دخوله إلى الجلسة إنه “سيقترح حلين، الأول متعلق بأساتذة الجامعة اللبنانية والثاني بأساتذة التعليم الخاص”. وخرج حمادة خلال انعقاد الجلسة ليعلن أنه طرح موضوعين شائكين يتعلقان بأساتذة الجامعة اللبنانية والخلاف القائم بين نقابة المعلمين والمدارس الخاصة ولجان الأهل في شأن زيادة الأقساط. واقترح حلاً يقضي باعتماد جدولة الدفع للمعلمين في المدارس الخاصة على ثلاث سنوات، كل سنة درجتين ما يخفف الزيادات على الأقساط، على أن تدفع في السنة الرابعة الفروق التي تنتج من هذا الأمر. وقال إن “الأمر يحتاج إلى استشارة هيئة التشريع والقضايا وسلمت نسخة إلى وزير العدل في هذا الاقتراح ونأمل أن يقر في الأسبوع المقبل.

وعن موضوع إعطاء ثلاث درجات لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، دعا حمادة الأساتذة إلى “لإك الإضراب لأن هناك 70 ألف طالب على الأقل في الجامعة اللبنانية بانتظار نيل شهاداتهم وتأمين فرص عمل لأنفسهم، وذلك بعدما أخذنا رأي مجلس الوزراء وأجرينا اتصالات بكافة الزملاء من كل الكتل لكي يمر اقتراح قانون معجل مكرر في المجلس النيابي ينص على إعطاء الأساتذة ثلاث درجات إضافية مع احتفاظهم بحقهم بالأقدمية المؤهلة للتدرج على أن يجاز للحكومة إصدار مراسيم تأمين الاعتمادات اللازمة وسيوقع نواب من عدد من الكتل اقتراح القانون ويقدم إلى جلسة لمجلس النواب تعقد حتماً قبل انتهاء ولاية المجلس”.