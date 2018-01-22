مشروع انساني بتوقيع لبنان يجذب الرئيس التنفيذي لآبل واصغر حاملة لجائزة نوبل

هو الرئيس التنفيذي للشركة الرايدة في عالم الالكترونيات، انه تيم كوك الاسم اللامع في عالم الكومبيوتر والاتصالات. وهي مكافحة باكستانية نشطت في المدافعة عن حقوق المرأة في التعليم، انها ملالا يوسفزي أصغر حاملة لجائزة “نوبل”.

الشخصيتان الاسثنائتيان جمعهما لبنان الذي استضافهما لساعات قصيرة حيث تعرفا على عدد من الطالبات المستفيدات مما تقدمه جمعية Lebanese alternative learning من تعليم بديل عبر منصة الكترونية.

الجمعية تنشط في مجال التعليم البديل منذ قرابة الخمس سنوات.

هي نقطة مشرقة جديدة في وطن اعتاد ان يواجه الازمات بمبادرات انسانية لا تعرف حدوداً للعطاء.

تقرير: شربل عبود