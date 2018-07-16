مشاهد فكاهية بعد انتهاء المونديال..وماكرون يتصرف بعفوية

ها هو الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وقد خلع عنه رداء الرئاسة.. نسي انه على منصة تضم رؤساء.. تحمس كما كل الشعب الفرنسي وكل محبي المنتخب الفرنسي في كل أنحاء العالم.

فرنسا حملت الكأس.. والمغردون حملوا هواتفهم.. مرحبين وشامتين ومنتقدين..

هؤلاء النجوم بينهم ميسي ورونالدو ونيمار ومحمد صلاح.. خيل لمركب الصورة انهم يشاهدون النهائي..

مغرد آخر أراد أن يظهر ان غالبية المنتخب الفرنسي هم من اصول عربية وافريقية، فجمع خمسة عشر لاعبا في هذه الصورة ومن بينهم نجم المنتخب بول بوغبا ذو الاصول الغينية..

بول احتفل على طريقته في الملعب، كما في غرفة الملابس مستغلا وجود ماكرون ليعلمه حركته الشهيرة.

اللون الذهبي لمع في الملعب.. وتعبير عفوي للاعبين الفرنسيين باقتحامهم القاعة التي كان يعقد فيها مدربهم ​ديدييه ديشان​ مؤتمره الصحافي.

في فرنسا سعادة عارمة.. وأيضا في كل الدول حيث يتواجد فرنسيون او من حاصلي الجنسية الفرنسية.

من في السفارة الفرنسية في بيروت شاهدوا.. خافوا.. فاطمئنوا وفرحوا.

كثيرون من بين ثلاثة وعشرين الف فرنسي وفرنسي من اصل لبناني يعيشون في لبنان، اختاروا اذا حديقة قصر الصنوبر الذي حل فيها الفرح.