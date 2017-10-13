مشاجرة تفضح “حداداً” يعمل بمهنة “ممرض” في الرياض

كشفت الأجهزة الأمنية وافداً عربياً بمهنة حداد يعمل في وظيفة ممرض بأحد المستوصفات الخاصة بمحافظة المزاحمية في الرياض.

وتم كشف مخالفة الوافد بعد استدعاء الدوريات الأمنية للمستوصف على خلفية مشاجرة وقعت بين أحد المواطنين من جهة، والوافد وإحدى الممرضات من جهة أخرى.

واكتشف رجال الدورية مخالفة الوافد خلال تحققهم من بطاقة هويته، بحسب صحيفة الجزيرة، حيث تبين أن مهنته حداد، في الوقت الذي يمارس فيه مهنة التمريض، وعليه جرى تسليمه للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

العربية.نت