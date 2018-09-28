مسيرات العودة..استشهاد 6 فلسطينيين واصابة اكثر من 500 آخرين

استشهد ستة فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب أكثر من 500 آخرين، خلال مواجهات على حدود قطاع غزة، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن طفلا لقي مصرعه بنيران جيش الإحتلال، فيما ارتفع عدد الإصابات في صفوف المتظاهرين إلى نحو 269 إصابة، من بينهم 47 إصابة بالرصاص الحي، حالة عدد منهم حرجة.

وتشهد المناطق الحدودية في قطاع غزة منذ أواخر آذار من العام الجاري اشتباكات كل يوم جمعة في إطار “مسيرات العودة”، حيث قتل منذ ذلك الوقت أكثر من 180 شخصا.

واحتج آلاف الفلسطينيين على طول السياج الحدودي يوم الجمعة، وأحرقوا إطارات سيارات، ورشقوا قوات الإحتلال بالحجارة التي أطلقت عليهم نيران أسلحتها وغازا مسيلا للدموع.

وشن جيش الاحتلال غارة جوية عقب إلقاء المتظاهرين الحجارة على الجنود.

وانطلقت الاحتجاجات الحدودية الأسبوعية منذ شهور، مطالبة بوضع حد للحصار المفروض منذ عقد بعد تولي حماس السلطة في القطاع الساحلي.