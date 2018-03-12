مسودة قرار جديد تطالب بهدنة بالغوطة.. وأميركا: مستعدون للتحرك

وزعت الولايات المتحدة الإثنين، على أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ 15 مسودة قرار تطالب بوقف فوري للقتال لمدة 30 يوما في دمشق والغوطة الشرقية الخاضعو تحت سيطرة المعارضة.

ونصت مسودة القرار على “الدخول الآمن والمستمر دون عرقلة” لقوافل المساعدات الإنسانية والقيام بـ”عمليات إخلاء طبي آمنة وغير مشروطة في الغوطة الشرقية”. وطالبت واشنطن في مسودتها الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريس “الإسراع بإعداد مقترحات لمراقبة تنفيذ وقف القتال وأي تحرك للمدنيين”.

ولم يتضح بعد الموعد الذي ستطرح فيه المسودة للتصويت.

وقالت المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة نيكي هيلي إن وقف إطلاق النار الذي اعتمده المجلس قبل أسبوعين “فشل” مع تصعيد النظام السوري بدعم من روسيا هجومه على الغوطة. وأكدت أن “وضع المدنيين في الغوطة بائس”، متهمة روسيا بالتصويت لصالح وقف إطلاق النار وتجاهله على الفور.

وحذّرت هيلي من أنه عندما يتقاعس مجلس الأمن عن التحرك بشأن سوريا “فهناك أوقات تضطر فيها الدول للتحرك بنفسها”، مضيفةً: “الولايات المتحدة ما زالت مستعدة للتحرك إذا تعين ذلك”. حذرت من أن بلادها “مستعدة للتحرك إذا اضطرت” ضد “أي دولة مصممة على فرض إرادتها من خلال الهجمات الكيمياوية والمعاناة غير الإنسانية خصوصا النظام السوري غير الشرعي”.

من جهته، طالب الأمين العام للامم المتحدة بالسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية فوراً إلى الغوطة الشرقية في سوريا، داعيا كل الدول إلى العمل من أجل تطبيق وقف إطلاق النار الذي طلبه المجلس قبل 15 يوماً، وتسهيل وصول المساعدة الإنسانية الدولية إلى المدنيين.

ميدانيا، سقط عشرات القتلى في الغوطة الشرقية وريف إدلب الإثنين، جراء استمرار القصف الروسي والسوري، ودارت فيها معارك عنيفة بعد تقسيم النظام لها إلى ثلاثة أقسام معزولة. وتمكنت قوات النظام من تقسيم الغوطة الشرقية إلى ثلاثة أقسام؛ حيث انفصلت كل من دوما وحرستا إلى قسمين معزولين، بينما يضم قسم ثالث بلدات عربين وحمورية وزملكا وحزة وعين ترما وجسرين وسقبا والأفتريس وحي جوبر.

وفي حصيلة مرعبة لضحايا الحرب السورية منذ اندلاعها قبل أكثر من 7 سنوات، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن نحو 511 ألف شخص قتلوا في سوريا. وقال إنه يعرف هوية أكثر من 350 ألفاً ممن قتلوا، أما باقي الحالات فقد علم بمقتلهم، لكنه لا يعرف أسماءهم.