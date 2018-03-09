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مسلح يحتجز رهائن في ولاية كاليفورنيا الأميركية
مسلح يحتجز رهائن في ولاية كاليفورنيا الأميركية
فى:
9 مارس 2018, 22:32
فى:
الأخبار
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مسلح يحتجز رهائن في ولاية كاليفورنيا الأميركية
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