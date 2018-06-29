مسرحية موسيقية تسرد قصة حياة الأميرة ديانا

بعد 20 عاما من وفاة الأميرة ديانا في حادث مأساوي، لا يزال الاهتمام العام بحياتها قويا كما كان دائما. بعد عدد لا يحصى من الأفلام الوثائقية والأفلام التي تم إنتاجها حولها، سيتم الآن إعادة سرد قصة الأميرة من خلال مسرحية موسيقية عن حياة ديانا، وهو إنتاج قادم إلى كاليفورنيا في فبراير (شباط) المقبل.

سوف تبدأ تفاصل المسرحية الموسيقية في عام 1981، وهي السنة التي تزوجت فيها ديانا من الأمير تشارلز، وستتابع حياتها خلال العشرينات من عمرها، حيث تستكشف علاقتها مع العائلة المالكة وزوجها وتبحث عن علاقته السيئة مع كاميلا باركر بولز.

ويتناول النص الرسمي للموسيقى: «إنه عام 1981 والعالم متشوق من أجل حفل زفاف ملكي – ولكن هل العروس التي تبلغ من العمر 20 سنة مستعدة لما يأتي بعد ذلك؟» «بعد زواجها الخيالي، تواجه الأميرة ديانا زوجًا غير مهتم، ووسائل الإعلام تترصد حياتهما. لكن منظورها الحديث والتعاطف الرائع يجعلان منها، مصدر تهديد للعائلة المالكة في إنجلترا». كشف أحد مؤلفي الموسيقى، جو ديبيترو عن كيف سيتم إخبار القصة من خلال الموسيقى: «ديانا هي موسيقى البوب روك، لدينا كغيتار غنائي ونحاول أن نجعل كل هذه الأدوار تعيش على قمة بعضها بعضا».

وفقًا لمجلة «هلو»، فإن العرض الموسيقي يخضع حاليا لعملية الاختبار وسيتم الإعلان عنه في فبراير/شباط 2019.

المصدر: الشرق الأوسط