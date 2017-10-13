وتتسبب البدانة بأمراض قد تؤدي إلى الوفاة، مثل أمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.

يذكر أن معدل البدانة في أوساط البالغين بدأ في الارتفاع في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وكانت نسبته 30.5 في المئة.

وجاء في التقرير، الذي استند إلى دراسة عينة تمثيلية من السكان، صدر عن المركز الوطني للإحصاءات الخاصة بالصحة أن “ازديادا واضحا سجل ما بين 1999-2000 و2015-2016، في أوساط البالغين والشباب على حد سواء”.

غير أن التغير المسجل بين 2013-2014 و2015-2016 “بسيط في أوساط الفئتين”.

ويعد الشخص البالغ بدينا عندما يكون مؤشر كتلة الجسم عنده يساوي أو يتخطى 30.

وبيّن التقرير أيضا أن 18.5 في المئة من الأميركيين، الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و19 عاما يعانون من البدانة، وكانت هذه النسبة تناهز 14 في المئة 14 عام 1999.

المصدر: سكاي نيوز