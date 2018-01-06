مستشفى الرحمة تتحول الى مستشفى تعنايل العام وتشكل عنواناً طبياً مميزاً

بعيداً عن الاستثمار في العقارات والابنية والمطاعم بهدف تحقيق الربح السريع، أصرّ رجل الاعمال محمد ياسين ابن بلدة غزة البقاعية واشقائه المالكين لمؤسسات آل ياسين، ان يؤسسوا جملة مشاريع لإفادة ابناء البقاع فقاموا بشراء مستشفى الرحمة في تعنايل والتي كانت على وشك الاغلاق والنهوض بها من جديد تحت اسم مستشفى تعنايل العام.

ومن المنتظر أن يكتمل البناء في شهر ايار 2018 ويتم افتتاح مستشفى تعنايل العام والذي سيحوي مئة وثلاثين سريراً وحسب خطط آل ياسين ياسين انه ستصبح من المؤسسات الطبية التي تقدم عناية للمرضى وتتميز بمعدات لا مثيل لها في المنطقة تضاهي تلك المستخدمة في اهم مستشفيات لبنان وهي متعاقدة ايضا مع شركات التأمين ووزارة الصحة

ومن المتوقع أن تكون واحدة من المستشفيات التي يضع اصحابها نصب اعينهم هدفاً واحداً ان تتميز بعنايتها وتقوم بخدمة البقاعيين لتخفف عنهم عناء النزوح الى المدن بحثاً عن خدمات طبية أفضل.

تقرير: باسل الخطيب