مستشار الأمن القومي الأميركي يدعو الى محاسبة النظام السوري والتصدي لإيران

دعا مستشار الأمن القومي الأميركي الى محاسبة النظام السوري وحلفائه على استمراره باستخدام الأسلحة الكيماوية، مطالبا بتحرّك دولي ضد أذرع ايران في المنطقة.

وجه مستشار الأمن القومي الأميركي إتش آر مكماستر رسائل عدة الى ايران وسوريا، خلال مؤتمر ميونيخ للامن، الذي واصل أعماله لليوم الثالث على التوالي.

وتحدث ماكماستر عن اثباتات تؤكد استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية، داعياً الى تحرّك دولي ضد اذرع ايران في المنطقة.

وأوضح المستشار أن “روايات الناس والصور تظهر بوضوح أن بشار الأسد يستمر باستخدام الأسلحة الكيماوية، وقد حان الوقت كي يحاسب المجتمع الدولي النظام السوري والجهات الراعية له”.

وأكد أن إيران “تبني وتسلح شبكة من الوكلاء في دول مثل سوريا واليمن والعراق، والمقلق ان هذه الشبكة تصبح اكثر فعالية وقوة”، معتبراً أنّه “آن الاوان للتحرّك ضد إيران التي تسعى لتعميم نموذج حزب الله في المنطقة، ويجب وقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار”.

وحضر الشأن السوري أيضاً في كلمة رئيس الحكومة التركية، بن علي يلدريم، الذي أكد أنّ “بلاده لا تحارب في سوريا، وإنما تكافح الإرهاب، مثل التحالف الدولي وروسيا وإيران”. وأضاف يلدريم، أن “مفاوضات أستانا وسوتشي يمكن أن تؤدي إلى تخفيف التصعيد وتساعد في حل الأزمة السورية عبر لقاءات جنيف”.

أما وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف فاشار إلى أن فكرة “التعاون الروسي الأوروبي الأمريكي الصيني لصياغة بنية أمنية في الشرق الأوسط، باتت حاجة ملحة”، معتبراً، من جهة أخرى، أنّ الاتهامات الأميركية لموسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية “هي مجرد ثرثرة”.