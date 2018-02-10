مستخدمو سناب شات مستاؤون من تحديثه الأخير.. والسبب؟

عبر مستخدمو سناب شات عن استيائهم الشديد من التحديث الأخير للتطبيق، وذلك بسبب ما وصفوه بمعاناتهم في استخدام ميزاتهم المفضلة، أو حتى العثور عليها مثل أحدث القصص التي تم نقلها إلى صفحة الأصدقاء الجدد، واختلاطها مع قصص “ديسكفري”.

وانتشرت تغريدات غاضبة على موقع تويتر، تعبر عن انتقاد المستخدمين للتحديث الأخير، مما أدى لانشغال حسب تطبيق سناب شات بالرد على المستخدمين.

ووقع 85 ألف مشترك عريضة لتقديمها لإدارة التطبيق، وذلك كي تقوم بإعادة الإصدار القديم وإلغاء التحديث الاخير.

وبحسب الخبر الذي نشرته صحيفة “إندبندنت” البريطانية، ردت الشركة عبر المتحدث باسمها بالقول: “نحن مدركون لكل الشكاوى، ولكن التحديثات الكبيرة مثل هذه يمكن أن تأخذ قليلا حتى تعتاد عليها، ولكننا نأمل أن المجتمع سوف يستمتع بها بمجرد أن يتأقلم عليها”.

وقال الرئيس التنفيذي للتطبيق إيفان شبيغل: “هناك احتمال قوي بأن إعادة تصميم التطبيق سوف تكون مدمرة لأعمالنا على المدى القصير، ونحن لا نعرف حتى الآن كيف ستكون ردة فعل مجتمعنا وكيف ستتغير عندما يبدأ باستخدام التطبيق المحدث”.

وأضاف: “نحن على استعداد لاتخاذ هذه الخطوة الخطيرة؛ لاعتقادنا أنها ستعود بفوائد كبيرة على المدى البعيد لأعمالنا”.

من جهته يعتقد خبير أمن المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي رائد سمور، أن سناب شات يتجه بخطوات متسارعة لأن يصبح فقط للنخبة أي المشاهير وللإعلان أكثر من أن يكون لتواصل الجميع.

وتابع: “وبرأيي التطبيق أصبح مملا، بالإضافة إلى أن التحديث الأخير أيضا فاجأ الناس بطريقة غريبة”.

وعن رأيه باستخدام بعض المشتركين لخاصية “Vpb” وبرامج أخرى لإعادة الإصدار السابق، رأى أنها غير فعالة، خاصة أن إدارة التطبيق ستبقي على التحديثات، هذه الخاصية والبرامج غير آمنة بحسب قوله.

يُذكر أن الشركة كانت قد أعلنت أن عدد المستخدمين النشطين بلغ 178 مليون شخص يوميا في الربع الثالث، الذي انتهى في 30 أيلول 2017، وهو أقل من المأمول.

المصدر: عربي 21