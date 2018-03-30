مسؤول هندي ينفق نصف مليون دولار على الشاي

اتهم رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا ديفيندرا فادنافيس بـ”المبالغة في النفقات الخاصة بمكتبه”، والتي أظهرت إنفاق 587 ألف دولار اميركي على 18 ألف كوب من الشاي.

وقال رئيس حزب “المؤتمر” في مومباي سانجاي نيروبام: “سمعنا عن أنواع عديدة للشاي، إلا أننا لم نسمع بمثل هذا الشاي الذي يقدم في مكتب فادنافيس. لا أستطيع أن أتخيل هذا الإنفاق الكبير، في الوقت الذي يعاني فيه مزارعو الشاي الأمرين في ماهاراشترا”.

وأصدر مكتب فادنافيس بياناً أوضح فيه أنّ النفقات الكبيرة “شملت تكاليف الوجبات السريعة، ودعوات الغداء الخاصة باجتماعات العمل، والزهور والهدايا المقدمة للضيوف، بالإضافة إلى النفقات المرتبطة بمكاتب فادنافيس في مواقع أخرى غير ماهاراشترا، وجميع مستلزمات الضيافة المقدمة للزوار”.