وأوضح بدران جيا كرد المستشار بالإدارة، التي تدير مناطق الحكم الذاتي الكردية بشمال سوريا، أن قوات الجيش السوري ستنتشر في بعض المواقع الحدودية وقد تدخل منطقة عفرين خلال يومين.

وأشار جيا كرد إلى أن “هذه تفاهمات عسكرية فحسب وستكون هناك محادثات سياسية مع دمشق لاحقا”.

وكان ممثلو الحكومة السورية والقوات الكردية قد فشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن انتشار القوات الحكومية في منطقة عفرين.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الوحدة الديمقراطي الكردي عن التوصل إلى اتفاق مع نظام الأسد لدخول قوات النظام إلى مدينة عفرين، وأن الهدف من دخول المدينة هو حمايتها والدفاع عنها.

ويعتبر الإعلان الأول من نوعه الذي أتى بعد ساعات من كشف المستشار الإعلامي لوحدات حماية الشعب في عفرين عن مباحثات تجري بين الإدارة الذاتية ونظام الأسد بشأن عفرين.

المستشار الإعلامي لوحدات حماية الشعب في عفرين أعلن أيضاً أن الخيارات جميعها متاحة طالما تمنع الدخول التركي، بحسب تعبيره.

من جهتها، نقلت صحيفة “الحياة” عن مصادر دبلوماسية روسية، أن موسكو كانت تريد أن تنتشر قوات النظام السوري في عفرين لوقف عملية “غصن الزيتون” التي أطلقتها تركيا ضد الأكراد.

واستبعدت المصادر في الوقت نفسه اندلاع نزاع بين قوات النظام والأتراك.

وأعرب خبراء روس عن ثقتهم بأن نجاح روسيا في أي وساطة تعيد قوات النظام إلى عفرين سيرضي أنقرة و دمشق، لا سيما أن سيطرة النظام على هذه المنطقة ستبدد مخاوف الأتراك من بروز كيان كردي على حدودهم الجنوبية.