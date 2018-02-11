مسؤول بالأمم المتحدة: لتكثيف جهود الوقاية من الفيروسات الجديدة

دعا مسؤول بالأمم المتحدة الى تكثيف جهود الوقاية من أي تفش هائل للأمراض المعدية مثل سلالات الإنفلونزا التي يمكنها الانتقال من الحيوانات إلى البشر وقتل الملايين.

واعتبر رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث روبرت جلاسر أن استخدام تقنيات التطعيم ومراقبة الأمراض محدود للغاية في معظم أنحاء العالم لأن أخطار الأوبئة “إذا غابت عن العين غابت عن البال”.

وأوضح جلاسر أنه “ظهرت لدينا فيروسات جديدة، والناس عموما ليسوا على دراية بالأخطار لأنها لا تهاجم كثيراً”.

وتخوف جلاسر، الذي سيترك منصبه نهاية هذا الشهر، من أن “يؤدي هذا إلى ملايين الوفيات في العالم”، لافتاً إلى أنّ جهود الحد من مخاطر الكوارث “تصدر في أغلب الأحيان عن المسؤولين وتركز على القضايا العالمية ومحادثات السياسة”.

وأوضح أن تحسين أنظمة الإنذار المبكر والمشاركة المجتمعية في التخطيط للإجلاء ساعدا دولا مثل بنجلادش والمكسيك على امتصاص صدمات أعاصير وعواصف.

وأسفر تفشي سلالات مختلفة من إنفلونزا الطيور في أوروبا وأفريقيا وآسيا خلال العام الماضي عن ذبح الدواجن على نطاق واسع في دول بعينها وكذلك بعض الوفيات البشرية في الصين.

ويعتقد خبراء أنّ عدد السلالات الفيروسية التي يتم تناقلها وتسبب العدوى وصل إلى مستويات لم يسبق لها مثيل.

وكان البنك الدولي خصص اعتمادا ماليا لمكافحة الأوبئة دعما لإحدى جهات التمويل في حالات الطوارئ وذلك حتى يتم صرف الأموال بسرعة لمحاربة أي أزمة صحية كبيرة مثلما حدث عند تفشي وباء إيبولا عام 2014.