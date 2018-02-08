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مسؤول أميركي لا يتوقع أن تساهم بلاده بأي أموال في مؤتمر إعادة إعمار العراق
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مسؤول أميركي لا يتوقع أن تساهم بلاده بأي أموال في مؤتمر إعادة إعمار العراق
مسؤول أميركي لا يتوقع أن تساهم بلاده بأي أموال في مؤتمر إعادة إعمار العراق
فى:
8 فبراير 2018, 21:29
فى:
أخر الأخبار
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