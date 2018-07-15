مزيج عقارين يقلل العدوى لدى المسنين

توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن مزيجا من عقارين قد يساعد على تقليل العدوى بنسبة الثلث لدى الأشخاص الأكبر من 65 عاما.

وأجرى علماء -منهم جوان مانك الباحثة الرئيسية- الدراسة التي شملت 53 شخصا مسنا، ونشرت في دورية ساينس ترانزيشينال ميديسين.

والعقاران المعنيان هما “إفيروليمس” everolimus و”بي إي زد 235″ BEZ235، والأخير يعتقد أنه يسرع من آثار الأول.

وقالت الباحثة إنه تم تسجيل انخفاض تراوح بين 30 و40% في حالات العدوى العامة وعدوى الجهاز التنفسي (مثل الإنفلونزا).

ويبدو أن أولئك الذين أعطوا العقارين يستجيبون بقوة أكبر للقاح الإنفلونزا.

المصدر : تايمز