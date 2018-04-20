مروجو مخدرات ومتعاطون في قبضة شعبة المعلومات

صــ در عن الـمـديـــريـــة العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العــلاقات العامة

البلاغ التالي :

بعد ان تكاثرت ظاهرة تفشي ترويج وتعاطي المخدرات في محافظة جبل لبنان، والضرر الكبير التي تلحقه بالمجتمع من جميع الفئات وبخاصة فئة الشباب.

توافرت معلومات لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، عن قيام شخصين مجهولين بترويج مخدرات داخل شقة في محلة النبعة.

بتاريخ 17/4/2018 وفي المحلة المذكورة، تمكنت احدى دوريات هذه الشعبة من توقيف :

ا. ح. (مواليد عام 1995، لبناني)

الذي اعترف بتعاطيه مادة السيلفيا، وبانه يستحصل عليها من (ع. ز.) و(ا. ع.)

كما تمت مداهمة الشقة، وتم توقيف كل من :

ع. ز. (مواليد عام 1997، مكتوم القيد) وشقيقته ز. (مواليد عام 1991)

ر. س. (مواليد عام 1975، لبناني)

وبتفتيشها، تم ضبط كمية من المخدرات وهواتف خلوية ومبالغ مالية.

بالتحقيق معهم اعترف (ع) و(ر) بتعاطيهما المخدرات، كما اعترف (ع) بترويجها مع صهره (ا.ع.)

كما اعترفت (ز) بانها على علم بقيام زوجها (ا.ع.) وشقيقها بترويج وتعاطي المخدرات وانها اقدمت على رمي كمية منها من شرفة المنزل خوفاً عليه.

اودع الموقوفون والمضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهم، بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.