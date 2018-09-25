مرض نادر يمنع فتاة بريطانية من البكاء والاستحمام

تُعاني فتاة بريطانية من حساسية شديدة، بمجرد سقوط دموعها، نتيجة إصابتها بمرض نادر يسبب لها التهابًا رهيبًا في الجلد حال ملامستها للمياه.

وأُصيبت ليندسي كوبري 19 عامًا، من مقاطعة هيرتفوردشاير في جنوب إنجلترا، بمرض نادر يدعى “ارتيكاريا المياه”، يجعلها تصارع من أجل عدم الاستحمام ، أو ممارسة السباحة أو حتى مغادرة المنزل عند سقوط الأمطار.

وقالت صحيفة “الديلي ميل” : “إن الفتاة – حال ملامسة المياه، لجسدها تصاب بصعوبة في التنفس وعطس مستمر، ويتم إجبارها على تناول مضادات الهيستامين في كل مرة تستحم”.

وتعدّ كوبري واحدة من بين 50 شخصًا فقط لديهم هذه الحالة المرضية في جميع أنحاء العالم، ولكونها قادرة فقط على شرب الحليب، بسبب حساسيتها المفرطة من الماء تصاب بتقرحات مؤلمة في فمها لعدم شربها للمياه بشكل مستمر واستبداله بالحليب.

المصدر: سيدتي