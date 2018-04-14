مرض الإيدز خلف اصدار آيفون باللون الأحمر

أطلقت شركة آبل، وفي حالة نادرة، “الإصدار الأحمر” من نسختي آيفون8 وآيفون بلاس8، بالإضافة إلى إصدارها أغلفة حمرا لمنتجات أخرى. تأتي هذه الخطوة ضمن شراكة مع منظمة خيرية>

وطرح الإصدار الأحمر الأربعاء عبر الإنترنت، وأمس الجمعة في الأسواق.

وذكر موقع شركة آبل أن جزءا من ريع مبيعات الهاتف ستذهب لصندوق دولي خاص لمكافحة مرض الإيدز، وذلك في إطار شراكتها التي تمتد لنحو 11 عاما مع حملة “برودكت ريد” الخيرية لصندوق “غلوبال فوند”.

وطرحت الشركة أيضا غلافا جلديا وآخرا مطاطيا باللون الأحمر يناسبا موديلات آيفون أكس وآيفون 8 وآيفون بلاس، وكذلك موديلات سابقة من آيفون 7 وآيفون 6. وسيبلغ سعر آيفون الأحمر 799 يورو (986 دولارا) في ألمانيا، أما سعر الغلاف الجلدي فسيكون 109 يوروهات (135 دولارا).

وقدمت الشركة في حملتها لمكافحة مرض الإيدز ساعاتها الذكية “آبل واتش” بسوار جلدي أحمر. بالإضافة إلى سماعاتها “بيتس سولو3” اللاسلكية وسماعات “بيتس بيل” باللون الأحمر.

وأشار موقع آبل إلى أن التبرع بدولار واحد فقط لمدة ثلاثة أيام قد يوفر دواء مهما لإنقاذ حياة إنسان في أفريقيا.

وتشمل مساعدات صندوق “غلوبال فوند” دعم الاستشارات والأدوية لمرضى الإيدز في غانا وليسوتو ورواندا وجنوب أفريقيا وسوازيلاند وتنزانيا وكينيا وزامبيا.

وذكر موقع آبل أن الشركة ستتبرع بجزء من ريع البيع للصندوق، وأشارت الشركة إلى أنها جمعت حتى الآن 160 مليون دولار دعما للصندوق.

المصدر : دويتشه فيلله