مرشحة اميركية ترضع طفلها في حملتها الانتخابية

ظهرت المرشحة كريش فيجنراجا لانتخابات منصب حاكم ولاية “ميرلاند” الأمريكية، وهي ترضع طفلها الوليد فى مقطع دعائي لحملتها الانتخابية.

وتداولت وسائل الاعلام الأمريكىة الخبر باهتمام، ولاقى جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ تعمدت مرشحة الحزب الديمقراطي إظهار نفسها كإمراة عاملة وأم ناجحة في الوقت نفسه، في مراهنة على كسب أصوات الناخبين من الجنس اللطيف فى الولاية.

وصرحت كريش (38عاما)، لقناة “ايه بي سي” الأمريكية، فقالت: “أردت من خلال هذا الاعلان جذب انتباه الناخبين الى تراجع تمثيل المرأة في دوائر الحكم و السياسة بالولاية، وكوني اما لأطفال لا ينتقص من حق فى الحصول على فرصة عادلة لأثبت صلاحيتي لهذا المنصب السياسي الرفيع”.

المصدر: سيدتي