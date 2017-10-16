مرسيليا يفقد نقاط ثمينة بتعادل مخيب امام ستراسبورغ‎

ضمن فعاليات الجولة 9 من منافسات الدوري الفرنسي ” الليغ 1 ” ، خطف نادي اولمبيك مارسيليا تعادلاً قاتلاً امام ​ستراسبورغ​ وبواقع 3-3 ليفقد ابناء المدرب رودي غارسيا نقاط ثمينة في صراعهم للاقتراب من فرق القمة وتمكن ستراسبورغ من العودة الى اجواء اللقاء في مناسبتين وليعود ويخطف هدف التقدم قبل ان ينجح لاعبو ​مرسيليا​ من خطف هدف التعادل في الدقائق الاخيرة وليرضى الفريقين بنقطة وحيدة من المباراة .

وكان الشوط الاول مثيراً وقوياً من الجانبين حيث قدم الفريقين اداء هجومي ممتع وكان مرسيليا قد نجح في خطف هدف التقدم في الدقيقة 6 عبر ديمتري باييت بعد تمريرة حاسمة من آمافي ، وبعدها ضغط لاعبو ستراسبورغ بقوة كبيرة على مرمى الحارس مانداندا حيث نجحوا في امتحان الدولي الفرنسي بقوة وكان لابناء المجرب لوراي فرص هامة وخطرة ولكن التوفيق غاب عنهم ، وبدوره اعتمد ابناء المدرب رودي غارسيا على الهجمات المرتدة وشكل ميتروغلو وتوفان خطورة كبيرة على مرمى الحارس كامارا ولكن التوفيق غاب عنهم ، وواصل لاعبو ستراسبورغ تهديد مرمى مرسيليا واثمر هذا الضغط عن هدف التعادل في الدقيقة 32 عبر آهولو وبعد هذا الهدف هدأت وتيرة اللقاء اكثر حيث غابت الفرص ولينتهي هذا الشوط بالتعادل الايجابي وبواقع 1-1 .

وفي الشوط الثاني نجح مرسيليا من البدء بقوة واثمر هذا الضغط عن هدف عكسي من ستراسبورغ عبر اللاعب كوني والذي سجل في مرماه عن طريق الخطأ في الدقيقة 48 وبعدها ضغط لاعبو ستراسبورغ الى الامام وسط تراجع اداء لاعبي المدرب غارسيا ، وفي الدقيقة 60 نجح كوني من تعويض خطأه بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 60 لتشتعل المباراة من الجانبين وطغى على اداء لاعبي مرسيليا الكثير من الخشونة وبدوره واصل لاعبو ستراسبورغ افضليتهم في اللقاء حيث نجحوا في الوصول الى مرمى الخصم اكثر ونجحوا في تهديد مرمى الحارس مانداندا والذي نجح في التصدي لهم ببراعة كبيرة ، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة نجح لينارد من منح ستراسبورغ هدف التقدم في الدقيقة 75 ليبدأ المدرب غارسيا في ادخال جيرمان لتنشيط الخط الهجومي وفي الدقيقة 89 تمكن المهاجم اليوناني ميتروغلو من خطف هدف التعادل للفريق الجنوبي ولتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي وبواقع 3-3