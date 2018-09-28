مرحلة جديدة من التفاوض بشأن الحكومة.. هل يحصل الخرق المطلوب

هل يشكل لقاء الرئيس المكلف سعد الحريري مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بداية مرحلة جديدة من التفاوض بشأن تشكيل الحكومة؟

السؤال تجمع عليه كل المؤشرات بسبب ما آلت اليه الأمور في الآونة الأخيرة لا سيما الخطر الذي يواجه لبنان نتيجة الوضع الإقتصادي المتردي.

وفي هذا السياق لم تستبعد مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية عقد لقاء قريب جدا بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري لا سيما وان الرئيس عون اطلق في طريق عودته من نيويورك جملة مواقف تتعلق بالحكومة والوضع الإقتصادي، معلنا انه في حال عدم التمكن من تشكيل حكومة إئتلافية فلتؤلف عندها حكومة اكثرية وفقا للقواعد المعمول بها، ومن لا يريد المشاركة فليخرج منها.

واشار عون الى ان من يريد تأليف حكومة يستطيع تأليفها وفقا لقناعاته والمقاييس والمعايير المتماثلة لقانون النسبية، واذا استمر البعض في الرفض تارة والقبول طورا، فلتؤلف الحكومة وفقا للقناعات، وقال: أنا رئيس للجمهورية ولا يمكنني الخروج من الحكومة، لكن قد تخرج الاحزاب التي تؤيدني منها. وعما اذا كانت العقدة الخارجية لا تزال موجودة اوضح أن الامور مختلطة، والعقدة تكون احيانا خارجية لكن يعبر عنها محليا.

المصادر المقربة من رئاسة الجمهورية اعتبرت ان ما طرحه الرئيس عون يصب في خانة الخيارات البديلة بسبب رفع سقف مطالب بعض الأفرقاء لكنه لا يزال على اصراره بضرورة تشكيل حكومة وفاق وطني.

موقف القوات اللبنانية من ضرورة عودة التفاوض بشأن تشكيل الحكومة عبر عنه أمين سر تكتل الجمهورية القوية فادي كرم الذي دعا الى ضرورة الذهاب الى تفعيل حكومة تصريف الاعمال في حال لم تولد قريبا حكومة جديدة.

البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وجه بدوره نداءً الى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، من اجل تأليف الحكومة في اسرع وقت، حيث قال، خلال حفل استقبال في السفارة اللبنانية في اوتاوا: كفى استشارات واستشارات، فقد حان الوقت لأن تعلن الحكومة الجديدة وليقبل بها من يقبل، وليرفض من يرفض، فالوطن اغلى من الجميع، لأن الوطن ذاهب الى الدمار، وهو يغرق يوما فيوما، مشيرا الى ان هذا الكلام تقوله ايضا الاسرة الدولية والبنك الدولي الحريصين على لبنان ربما اكثر من المسؤولين فيه.

تقرير: شهير ادريس