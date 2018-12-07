مرجع قانوني لموقع تلفزيون المستقبل: كلام وزير العدل سليم جريصاتي بدعة لا تمت للاصول المتعارف عليها بصلة

علق مرجع قانوني على كلام وزير العدل سليم جريصاتي وقال لتلفزيون المستقبل ان كلام الوزير بدعة دستورية وقانونية ، لا تمت للاصول المتعارف عليها بصلة وهو تجاوز موصوف للصلاحيات المنوطة بالرئيس المكلف ولدور المجلس النيابي في تحديد جدول اعماله.

واضاف المرجع ان وزير العدل يتحدث بصفته صاحب الفتوى باعداد رسالة رئاسية الى المجلس النيابي ، وهو يتجاوز صلاحيته في التسويق للرسالة الى تحديد جدول اعمال الجلسة النيابية معتبرا ان منبر المجلس متاح للنقاشات والمداولات عند تلاوة الرسالة ، كما يعتبر جريصاتي ان المجلس قادرعلى اتخاذ القرارات والتوصيات لانه المعني الاول بالتكليف. وكان وزير العدل قال ردا على منتقدي فكرة توجيه رسالة الى المجلس النيابي حول مسألة التاخير في تشكيل الحكومة بالقول:

“ان اللجوء الى مجلس النواب في مثل هذه الاحوال والضرورات هو امر يتلاءم مع نظامنا البرلماني الديمقراطي ودستورنا، لان مجلسنا ليس مجرد سلطة شكلية، بل هو السلطة التي تنبثق منها كل السلطات الدستورية

كما انه المعني الاول بالتكليف وبالثقة كي تكتمل أوصاف الحكومة الدستورية”.

المصدر خاص