مراهق ألماني يعثر على كنز اثري عمره ألف عام

في جزيرة روغن الألمانية ببحر البلطيق، تم العثور على مئات العملات والخواتم وقطع اللؤلؤ والأساور الفضية، التي يعود تاريخها إلى ألف عام.

كما يرتبط هذا الكنز بعصر الملك الدنماركي هارالد غورمسون.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، عثر فتى يبلغ من العمر 13 عاماً، على عملة فضية واحدة في حقل بالقرب من قرية شابرود بولاية مكلنبورغ فوربومرن، في كانون الثاني الماضي. ثم تدخّل مكتب الآثار في الولاية واكتشف علماؤه الكنز بالكامل، نهاية الأسبوع الماضي.

يقول علماء آثار إن نحو 100 عملة فضية تعود، على الأرجح، لعصر هارالد غورمسون، المعروف باسم “هاري بلوتوث”، والذي عاش في القرن العاشر وأدخل المسيحية إلى الدنمارك. وكان غورمسون ملكا على ما يعرف الآن بدولة الدنمارك، وشمال ألمانيا، وجنوب السويد، وأجزاء من النرويج.