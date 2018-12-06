مراقبون يستبعدون ان تكون المزاعم الاسرئيلية بشان الانفاق مجرد تعمية على شؤون اسرائيلية داخلية

من تحت الارض هذه المرة جاءت المزاعم الاسرائيلية.

مزاعم لا شك بانها ان صحت او لم تصح ان الهدف منها عدائي تجاه لبنان خصوصا وان الجانب الاسرائيلي خلال الاجتماع الثلاثي لم يستطع اثبات ذلك.فهل ما يجري في اطار التهويل.

خلال الساعات الماضية لوح رئيس وزراء العدو بامكانية القيام بتحرك داخل لبنان ويقول المراقبون ان اي اجراء اليوم لا يمكن اخرجه من القرار الاميركي بمحاوربة النفوذ الايراني.

مع الهجمة الاسرائيلية برز موقف لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لجهة تأكيد التزام القرار 1701 واحادية مسؤولية الجيش اللبناني بتأمين سلامة الحدود.في المقابل يلتزم حزب الله الصمت حيال المزاعم على عكس ما قام به يوم اتهم بوجود صواريخ في محيط مطار رفيق الحريري الدولي.

الامور اذا على جانب من الاهمية والخطورة مما يتطلب رص الصفوف وتشكيل حكومة وحدة وطنية تستطيع مواجهة الاخطار المحدقة.