مرافق قاسم هاشم يتهجم على اهالي العرقوب

اهالي العرقوب الذين استضافوا النازحين، أطلق عليهم مرافق النائب والمرشح البعثي قاسم هاشم أوصافا غير لائقة بأسلوب استعلائي وقمعي.

انتشر تسجيل صوتي، على مواقع التواصل الاجتماعي، لمرافق النائب والمرشح عن حزب “البعث السوري” في حاصبيا ومرجعيون قاسم هاشم.

وبدا المرافق، ويدعى جلال عرابي، وهو يتهجم على أهالي منطقة العرقوب بأبشع الاوصاف.

وفي مضمون التسجيل استعلاء وتوعد بأن النائب هاشم ناجح لا محالة.

هو أسلوب من الصعب ان يرضخ له أهالي العرقوب الذين انتفضوا ضد الاحتلال كما ضد الوصاية الأسدية.

تقرير: ربيع شنطف