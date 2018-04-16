مرافقو المرشح نبيل بدر يعتدون بالضرب على المواطن أحمد خالد

تعرض المواطن أحمد خالد للضرب مقابل مكتب المرشح عن لائحة “بيروت الوطن” نبيل بدر.

وتدل الكدمات على الوجه والإصابات في الظهر، بوضوح، عمّا حصل في كاراكاس، وعن الجهة المسؤولة عن الاشكال. فأحمد خالد هو صاحب المبنى السكني الذي استأجر بدر مكتب فيه، بحجة أنه مكتب هندسي ليتحول إلى مكتب انتخابي هدفه ازعاج واستفزاز سكان الشارع.

أما الفيديو الذي انتشر، وقيل إنه لشباب من تيار “المستقبل” يعتدون على المكتب، فهو جاء بعد الاعتداء الذي تعرض له أحمد خالد وكان بمثابة ردة فعل من شباب المنطقة الذين استفزهم المشهد.

وتوجه أحمد خالد إلى محاميه لفك العقد مع نبيل بدر واستعادة المكتب منه، تفاديا لحصول المزيد من الاشكالات بين مرافقي بدر وشباب المنطقة.

ورد تيار “المستقبل”، من جهته، على محاولات المرشح بدر قلب الحقائق ازاء الاشكالات الانتخابية التي ينظمها ثم يرمي تبعاتها على الآخرين. وأكد، في بيان، أن الإشكال وقع مع أحد وجهاء بيروت وفعالياتها وعضو المجلس البلدي السابق السيد أحمد مختار خالد، مبديا اسفه لتكرار هذه الإشكالات المركبة.

ونبه التيار بدر وكل المصطادين بالماء العكر إلى عدم جدوى استخدام هذه الاساليب في الحملات الانتخابية. كما أسف لانقياد احدى محطات التلفزة في مسلسل التحريض على “تيار المستقبل”، والمشاركة المتعمدة في قلب الحقائق وتضخيم الإشكال لأهداف باتت لا تخفى على أبناء بيروت وعلى الرأي العام اللبناني عموماً.

تقرير: مها حطيط