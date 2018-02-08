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جعجع: منذ 50 عاماً ونظرة الأوروبيين للشرق خاطئة للأسف لأن الإستقرار مع أمثال بشار الأسد ليس إستقراراً
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مراسلة المستقبل: وصول سترفيلد الى ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري
مراسلة المستقبل: وصول سترفيلد الى ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري
فى:
8 فبراير 2018, 15:53
فى:
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