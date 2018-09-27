مذكرة بانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي

أصدر الامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي، مذكرا بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة اعتـبارا مـن منتصف ليل 27 – 28/10/2018 .

وفيما يلي نص المذكرة:

عملا بقرار مجلس الوزراء رقم (5) تاريخ 20/8/1998، القاضي بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف اعتبارا من منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر آذار ولغاية منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر تشرين الاول من كل عام.

يذكر أمين عام مجلس الوزراء بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة اعتـبارا مـن منتصف ليل 27 – 28/10/2018 تاريخ انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي.