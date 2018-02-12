مدينة غير قادرة على ايواء المزيد من أصحاب الثروات

مدينة صغيرة مساحتها لا تتعدى الـ2 كم مربع، شمسها دائماً ساطعة، طقسها جميل، وشوارعها هادئة.

في إمارة موناكو، التي لا تفرض فيها ضرائب على الدخل، يعد سباق السيارات الأشهر، الـ”فورمولا 1″، وسباق اليخوت وسيلة التسلية “الشعبوية”، وبدلاً من استخدام سيارات الأجرة، يتنقل الناس على متن الطائرات المروحية من نقطة إلى أخرى، داخل المدينة.

وتعد الإمارة الصغيرة مركزاً لأصحاب الملايين في العالم، وتضم أكبر عدد من أصحاب الثروات الطائلة، إذ يعتبر واحدا من كل ثلاثة من الناس الذين يعيشون هناك، من أصحاب الملايين وحتى المليارات.

هذه الواحة الصغيرة، في الواقع، أصبحت مغناطيساً لأصحاب الملايين، لدرجة أن الكثيرين يريدون الانتقال إلى شواطئها المشمسة. لذا، اتخذت السلطات المحلية خطوة جذرية بالسماح ببناء جزر صناعية عبر البحر لإيوائهم جميعا”.

تبرز مباني المدينة الخرسانية الشاهقة والتي تمتد بطول الواجهة البحرية، لمنطقة الريفييرا، وناطحات سحابها المتلألئة، وسيارات الـ”بوغاتي” الرياضية الخرافية ذات الصوت المميز، والمطاعم المشهورة عالمياً. هكذا تعرف أنك وصلت إلى موناكو.

تعد موناكو صاحبة أعلى كثافة سكانية في العالم، وتعرف بأنها ملعب لأصحاب الثراء الفاحش في العالم، وبالتالي يزداد الطلب كثيراً على العقارات فيها.

لكن لا ينجذب هؤلاء المشترون إلى المناطق المطلة على البحر فحسب، فهذه الإمارة الصغيرة هي ملاذ ضريبي أيضاً.

ويعتبر الخبير المالي أوليفر ويليامز أنّ “الضريبة هي السبب الرئيسي لرغبة الناس في الانتقال إلى هنا، والسبب الآخر هو ببساطة نمط الحياة”.

وحسب دراسة أعدها ويليامز، فإن أكثر من 30 في المئة من إجمالي عدد السكان، البالغ 38 ألف نسمة تقريباً، هم من أصحاب الملايين.

ويقول ويليامز:” يلي موناكو على القائمة بعض المدن السويسرية، مثل جنيف، وزيورخ، وغيرهما”.

المصدر: “بي بي سي”