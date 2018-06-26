مدينة الحديدة وميناؤها، قاب قوسين أو أدنى من التحرير، أمام التقدم السريع لقوات الشرعية اليمنية، مسنودة من التحالف العربي.

عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح، على أكثر من محور في مواجهات وغارات للتحالف، في وقت شنت مدفعية المقاومة قصفاً مكثفاً على مواقع الميليشيات في جنوب الجراحي وغربي التحيتا، وامتدت الضربات إلى الجهة الشرقية من مزارع النخيل وشرق مطار الحديدة.

ومع تقدم قوات الشرعية باتجاه الحديدة، منعت الميليشيات الحافلات، التي تقل عشرات الأسر، من النزوح إلى المحافظات الأخرى واتخذت منهم دروعا بشرية كما قطعت المنفذ الوحيد للمدنيين في شارع الستين بالخرسانات الإسمنتية والحاويات فيما عمد الإنقلابيون الى قطع المياه والانترنت عن الحديدة.

إنسانيا وصلت طائرتان إغاثيتان، تحملان مواد إيوائية وغذائية إلى عدن، تمهيداً لنقلها إلى الحديدة، وهي أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لإغاثة أهالي المحافظة.