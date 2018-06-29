مدير شركة يوزع مليوني يورو على موظفيه.. والسبب؟

في الذكرى الأربعين لتأسيس شركته، قرر فرانسوا غودرون تقديم هدية قيمة لنحو ستمئة موظف يعملون داخل فرنسا وخارجها، وهي عبارة عن أسهم مجانية بقيمة ثلاثة آلاف يورو لكل واحد منهم، أي ما يقارب مليوني يورو، وفق ما أوردته صحيفة لوباريزيان الفرنسية.

وغودرون هو رئيس ومؤسس شركة “إس أي” المتخصصة في تكنولوجيا مراقبة جودة الهواء وانبعاثات الغاز، وهي شركة يقع مقرها في مدينة بواسي في ضواحي باريس الغربية، وتنشط في سبعين بلدا، ولها فروع في دول مثل أميركا وبريطانيا والصين والهند.

وخلال حفل أقيم بالمناسبة مساء الخميس في ناد خاص عند ساحة الكونكورد في باريس، أعلن غوردون الخبر السار لنحو ستمئة من موظفي هذه الشركة التي تعد الأولى أوروبيا والثانية عالميا في مجال تخصصها.

وقال إن كل الموظفين سينالون المكافأة بالتساوي بصرف النظر عن درجاتهم أو أقدميتهم في العمل، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية للمكافآت وما يستتبع ذلك من مصاريف تصل إلى ثلاثة ملايين يورو.

وبالنسبة إلى هذا المستثمر الفرنسي، فإن الغاية من توزيع المكافآت على الموظفين هي تقوية الشعور لديهم بالانتماء للمؤسسة.

ونقلت عنه صحيفة لباريزيان قوله إن شركته تصنع سنويا ثلاثة آلاف جهاز متطور تستخدم في مواقع مثل المحطات الحرارية والمصانع الكيميائية، مشيرا إلى أن شركته ستقوم قريبا بتركيب أجهزة في قطر التي ستحتضن مونديال 2022 لكرة القدم.