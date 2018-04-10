مدمرة أميركية بـ60 صاروخًا إلى سوريا

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن مدمرة أميركية ثانية ستدخل البحر المتوسط في الأيام القريبة المقبلة، إلى جانب المدمرة “USS Donald Cook” الموجودة حالياً في المتوسط.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين في مجال الدفاع قولهم إن المدمرة “USS Donald Cook” الصاروخية، الموجودة في شرق المتوسط يمكنها المشاركة في أي ضربة على سوريا، ومن المفروض أن تصل مدمرة “USS Porter” إلى هذه المنطقة بعد أيام عدة “.

ونقلت صحيفة “Washington Examiner” من جهتها عن مصدر في البنتاغون قوله إن المدمرة “USS Donald Cook” غادرت ميناء قبرص وأبحرت في اتجاه سوريا، مشيرة إلى أن السفينة مزودة بـ60 صاروخًا مجنحًا من طراز “توماهوك“.

وكانت صحيفة “حرييت” التركية أعلنت أن طائرات حربية روسية حلقت فوق مدمرة “USS Donald Cook” الأميركية 4 مرات على الأقل، غير أن البنتاغون نفى فيما بعد هذه الأنباء