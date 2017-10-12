مدريد تمهل كتالونيا حتى 19 تشرين الأول لتوضيح موقف إعلان الانفصال

أمهل رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، الأربعاء، رئيس إقليم كتالونيا الانفصالي، 5 أيام لتوضيح موقفه من مسألة الإعلان عن الانفصال، بحسب مصدر حكومي.

وقال المصدر إنه إذا أكد كارليس بوتشيمون أن الإقليم انفصل عن إسبانيا، فإن الحكومة ستمهله 5 أيام إضافية تنتهي في 19 تشرين الأول/أكتوبر، لإعادة النظر قبل أن يتم تعليق الحكم الذاتي لكاتالونيا.

وأضاف “من المهم جدا للسيد بوتشيمون أن يوضح لجميع الإسبان ما إذا كان أعلن الاستقلال أمس أم لا”.

وإذا أكد بوتشيمون أن الإقليم انفصل عن إسبانيا، تمهله الحكومة الإسبانية 5 أيام إضافية أخرى حتى 19 تشرين الأول/أكتوبر الساعة 10 صباحا، لإعادة النظر قبل تعليق الحكم الذاتي لكتالونيا، بحسب راخوي.

وكان بوتشيمون أعلن، مساء الثلاثاء، أنه قبل تفويض الشعب بأن تصبح منطقته “جمهورية مستقلة” بموجب نتيجة الاستفتاء الذي جرى في كتالونيا في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال بوتشيمون أمام برلمان كتالونيا “أنا أقبل تفويض الشعب لكي تصبح كتالونيا جمهورية مستقلة”، لكنه طلب من البرلمان “تعليق إعلان الاستقلال من أجل بدء الحوار في الأسابيع المقبلة”.