مدرب نانت: الحقيقة الرهيبة سقطت وأدعو للاتحاد المقدس

وصّف مدرب نادي نانت وحيد خليلوزيتش تأكد خبر وفاة اللاعب ​ايميليانو سالا​ بـ”الحقيقة الرهيبة التي سقطت”، داعيا إلى تشكيل الاتحاد المقدس من أجل تحقيق نتائج جيدة في الفترة المقبلة.

وقال مدرب نانت عشية مواجهة نيم ب​الدوري الفرنسي​: “كنا دائما نحافظ على الأمل ونعرف أنه كان مجرد وهم. لقد سقطت الحقيقة الرهيبة”.

أضاف خليلوزيتش: “اللاعب سالا سيترك علامة ابدية في الفريق، لقد رأيت العالم يكرم هذا الشخص. نحن أيضاً نلعب في لحظة حاسمة من موسمنا. لا أعرف كيف ستسير الأمور، لكنني سأحاول إنشاء الاتحاد المقدس بين اللاعبين”.