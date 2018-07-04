مدرب سويسرا : نحن محبطون للغاية بعد هذا الإقصاء

اعرب مدرب ​منتخب سويسرا​ ​بيتكوفيتش​ عن حزنه الشديد من الخسارة التي تعرض لها فريقه أمام نزيره السويدي بهدف نظيف ضمن منافسات الدور الـ 16 من نهائيات كأس العالم 2018 .

وصرح بيتكوفيتش قائلا :”نحن محبطون للغاية بعد هذا الإقصاء، كنا نريد الذهاب أبعد في البطولة، لكننا للأسف أقصينا، نهنئ ​المنتخب السويدي​ الذي قام بالذي يجب القيام به من أجل التأهل، وكان كافياً بالنسبة لهم للفوز علينا”.

وأضاف :”كنا مطالبين بتقديم أداءًا أفضل، لكننا ببساطة كنا أقل مستوى من المطلوب لتحقيق الفوز، حاولنا بكل قوة في ربع الساعة الأخيرة لتعديل النتيجة، لكن المجهود الذي بذلناه لم يكن كافياً للتسجيل”.