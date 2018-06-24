مدرب بنما يثير الشكوك ويوضح ما قاله لساوثغيت

أثار المدير الفني ل​منتخب بنما​ ​هيرنان داريو غوميز​ الشكوك حول الحوار الذي دار بينه وبين المدير الفني لمنتخب ​إنكلترا​ ​غاريث ساوثغيت​ بين شوطي المباراة التي جمعت الطرفين اليوم ضمن منافسات ​بطولة كأس العالم 2018​ وإنتهت بفوزٍ ساحقٍ للإنكليز بنتيجة 6-1.

وتوقعت بعض الصفحات والمواقع أن يكون غوميز قد طلب من ساوثغيت حثّ لاعبيه على عدم تسجيل المزيد من الأهداف كي لا تنتهي المباراة بنتيجة كارثية على بنما، حيث إنتهى الشوط الأول بتقدم إنكلترا 5-0، لكنه أوضح بعد نهاية المباراة في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس قائلاً:” أبداً، لا يوجد سرّ ما، فقط ذهبت كي أهنّئه على الأداء الذي قدمه فريقه في الشوط الأول “.