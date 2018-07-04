مدرب بلجيكا : مواجهة البرازيل ستكون مثل الحلم بالنسبة لنا

اكد مدرب ​منتخب بلجيكا​ ​روبيرتو مارتينيز​ ان ​البرازيل​ ستكون صاحبة الفرصة الأكبر، للخروج بالانتصار في دور الثمانية للمونديال .

وصرح مارتينيز قائلاً :”يعمل الفريقان على التسجيل والفوز بالمباريات، أمام البرازيل لن يتعلق الأمر بمحاولة الاستحواذ، لكن ماذا ستفعل به؟ هذا هو المهم في كأس العالم”.

وأضاف :”نحن ندرك ما يمكننا فعله، لكن البرازيل ستكون المرشحة وستضعنا في موقف مختلف، هذه مباراة مثل الحلم للاعبينا، لقد ولدوا لخوض مثل هذه المباراة، شيء طبيعي أننا نريد الفوز، لكن التوقعات ليست كذلك، وهذا هو الفارق الأكبر”.

واختتم :”أمام فريق مثل البرازيل، يجب الهجوم والدفاع بـ11 لاعبا، نحن لا نتحدث عن الأسلوب، لكن إدراك ما ينبغي أن نفعله، عندما نستحوذ على الكرة”.