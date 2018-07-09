مدرب بلجيكا : علينا ان نكون حاسمين امام فرنسا

المح المدرب الإسباني لمنتخب بلجيكا روبرتو مارتينيز الى اهمية تقديم فريقه الأداء الذي قدمه أمام البرازيل من أجل تخطي عقبة المنتخب الفرنسي في دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2018 .
وصرح مارتينيز قائلا :”المواجهة ستكون معقدة في الكثير من المواقف، يجب أن نحافظ على التوازن، وأن نكون حاسمين، كما فعلنا أمام البرازيل، وخلال آخر 20 دقيقة أمام اليابان”.
وأضاف :”لا أعتقد أن مباراة البرازيل ستكون خادعة لنا، فرنسا والبرازيل متشابهتان، خاصة في المواهب الفردية، لدينا لاعبون مميزون، لكنَّنا في نفس الوقت نعمل كفريق، الكل يحاول مساعدة الآخر، الجميع لديه طموح واضح، ونتمنى تحقيق شيء مهم”.
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