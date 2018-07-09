مدرب بلجيكا : علينا ان نكون حاسمين امام فرنسا

المح المدرب الإسباني لمنتخب ​بلجيكا​ روبرتو ​مارتينيز​ الى اهمية تقديم فريقه الأداء الذي قدمه أمام ​البرازيل​ من أجل تخطي عقبة المنتخب الفرنسي في دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2018 .

وصرح مارتينيز قائلا :”المواجهة ستكون معقدة في الكثير من المواقف، يجب أن نحافظ على التوازن، وأن نكون حاسمين، كما فعلنا أمام البرازيل، وخلال آخر 20 دقيقة أمام ​اليابان​”.

وأضاف :”لا أعتقد أن مباراة البرازيل ستكون خادعة لنا، ​فرنسا​ والبرازيل متشابهتان، خاصة في المواهب الفردية، لدينا لاعبون مميزون، لكنَّنا في نفس الوقت نعمل كفريق، الكل يحاول مساعدة الآخر، الجميع لديه طموح واضح، ونتمنى تحقيق شيء مهم”.